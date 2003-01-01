РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Обществоведение
«Мы видим это вовремя»: как карельские врачи спасают жизнь детей еще до рождения
30 ноября, 17:31 Статьи
Кинотетрис
«По-братски»: о туристах, оленях и электрофорной машине любви
28 ноября, 19:11 Статьи
Обществоведение
Игорь Зубарев: Увеличение потребления рыбы не должно происходить через удорожание
28 ноября, 16:30 Статьи
Новости

Карельские хлебозаводы успокоили любителей ржаного хлеба в республике

20:31

В Суоярви волк попытался утащить в лес собаку

19:46

Карельские ученые провели Географический диктант не только в республике, но и в Антарктиде

19:02

От черно-белой фотографии до 3D снимка: отделению УЗИ Республиканского перинатального центра исполнилось 30 лет

17:45

Мокрый снег, дождь: прогноз погоды на 1 декабря

17:01

Лыжную базу и биатлонный комплекс обнесут забором в Костомукше

16:00

ВЦИОМ: 86% россиян считают материнство трудной работой

15:01

Мошенники обманули женщину, у которой сын погиб на СВО

14:01

Хозяйская лайка покусала ребенка в одном из поселков в Карелии

13:16

Бревенчатая баня горела в вепсском селе в Карелии

12:32

677 кг в 44 оттенках: спасатели мозаичного панно в Питкяранте провели ревизию запасов смальты для реставрации

12:06

Жителям Карелии напомнили о штрафах за езду на летней резине с 1 декабря

11:32

В Госдуме предложили ввести в обращение новую купюру

11:01

В России началась третья фаза клинических испытаний вакцины против аллергии на пыльцу березы

10:31

«Шансы были, но мы ими не воспользовались»: «Динамо-Карелия» провело первую игру выездной серии

10:01

На трассе «Фонтаны» установили еще одни семейные качели

09:29

Стало известно, кому с 1 декабря повысят пенсии

09:00

Госавтоинспекция Карелии проведет в декабре масштабные рейды

07:16

В Госдуме рассказали, какие новые законы вступают в силу в декабре

00:10

В Карелии объявлен желтый уровень погодной опасности

20:30

Пожарные спасли 88-летнюю женщину в карельском поселке Пиндуши

18:30

В Карелии объявлен аукцион на заготовку новогодних елей

17:20

В Кеми задержали серийного магазинного вора

16:15

В Петрозаводске ищут сбежавшую во время пожара собаку

14:55

Дочь губернатора Мурманской области стала жертвой мошенников

13:59

У жителя Костомукши конфисковали автомобиль за нетрезвую езду

12:58

В Карелии сохранится сильный ветер

12:24

Молодой житель Кондопоги Геннадий Петров погиб в ходе спецоперации

11:59

Конкурс «Народный депутат», организованный ЕР, может стать ежегодным

11:28

Глава Карелии Артур Парфенчиков отмечает 61-й день рождения

10:59

В Карелии пройдут массовые проверки водителей такси и микроавтобусов

10:22

Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся на трассе Петрозаводск — Суоярви

09:49

Петрозаводск вошёл в топ-10 направлений России с резким ростом стоимости зимнего отдыха

09:04

Петербургские ветеринары провели малоинвазивную стерилизацию львицы из Карельского зоопарка

08:32

Автомобиль перевернулся в посёлке Чална Пряжинского района

08:03

Финляндия запустит производство БПЛА для поставок на Украину и в страны НАТО

00:14
Карельские ученые провели Географический диктант не только в республике, но и в Антарктиде
Сегодня 19:02 Общество
Поделиться

Карелия присоединилась к международной просветительской акции «Географический диктант».

фото: © Илья Тимин / КарНЦ РАН

В этом году диктант проходил в одиннадцатый раз. В Карелии было организовано 18 региональных площадок — в организациях образования, науки, культуры, системы ФСИН  в Петрозаводске, семи муниципальных районах республики, а также на шхуне «Эльдорадо», которая сейчас находится в проливе Дрейка в Антарктике. В состав экспедиции входит член РГО в Республике Карелия Василий Писарев, который не только записал видеообращение к участникам на материке, но и организовал написание под эгидой регионального отделения на борту судна, рассказали на сайте РГО Карелии.

Шхуна «Эльдорадо» у берегов Антарктиды. Архивное фото. Автор: В. Писарев

Основным местом написания в Карелии стал Петрозаводский государственный университет. На площадке собралось около 200 человек. Участников приветствовал председатель Отделения РГО в Республике Карелия Алексей Толстиков и бессменный ведущий Диктанта в ПетрГУ — доцент кафедры кафедры наук о Земле и геотехнологий Сергей Гриппа. 

— В этом году Русское географическое общество отмечает 180 лет со дня основания. У нашего Отделения РГО в Республике Карелия также юбилей — 80 лет! Мы очень рады, что количество площадок и число собравшихся в этой аудитории показывают, что интерес к географии велик, и будем поддерживать его и далее, — сказал Алексей Толстиков, поблагодарив всех за возможность и желание провести выходной день на просветительской акции.

Попробовать свои силы пришли и путешественник Виктор Симонов, и фотограф Илья Тимин.

— После сдачи тестовых листков, желающие географы остались, чтобы обсудить вопросы и их решения. Стоит отметить, что не по всем вопросам были однозначные общие мнения о правильном ответе. Поэтому с нетерпением будем ждать результаты тестирования. Моя личная оценка, что примерно на 70-80% вопросов я ответил верно. А некоторые ошибки допустил из-за волнения, в результате логика и память несколько раз приводили к «альтернативной» истории, — написал Илья Тимин.

Впервые площадка проведения Географического диктанта была организована и в Карельском научном центре РАН на базе Музея прикладных экологических исследований. После написания, участникам провели экскурсию. 

Добавим, что диктант включал 40 не самых простых вопросовсвязанных  с географией и  историей России. Один из них придумал преподаватель Петрозаводского президентского кадетского училища Олег Харькин. Ответы будут на сайте 15 декабря. Узнать свой результат можно будет 21 декабря.  Для этого потребуется ввести идентификационный номер бланка или отсканировать QR-код, расположенный на бланке для заметок. Диктант проводится с 2015 года. За это время он собрал собрал более 4 миллионов участников.

Ранее Карелия присоединилась к первому Всероссийскому агродиктанту.

Обсудить (0) в ленту
ВЦИОМ: 86% россиян считают материнство трудной работой
Сегодня, 15:01 Общество
Мошенники обманули женщину, у которой сын погиб на СВО
Сегодня, 14:01 Происшествия
На трассе «Фонтаны» установили еще одни семейные качели
Сегодня, 09:29 Общество
Стало известно, кому с 1 декабря повысят пенсии
Сегодня, 09:00 Общество
Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
Подписывайтесь на наш Дзен!
Подписаться

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение