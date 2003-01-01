Карельские ученые провели Географический диктант не только в республике, но и в Антарктиде

Карелия присоединилась к международной просветительской акции «Географический диктант».

В этом году диктант проходил в одиннадцатый раз. В Карелии было организовано 18 региональных площадок — в организациях образования, науки, культуры, системы ФСИН — в Петрозаводске, семи муниципальных районах республики, а также на шхуне «Эльдорадо», которая сейчас находится в проливе Дрейка в Антарктике. В состав экспедиции входит член РГО в Республике Карелия Василий Писарев, который не только записал видеообращение к участникам на материке, но и организовал написание под эгидой регионального отделения на борту судна, рассказали на сайте РГО Карелии.

Шхуна «Эльдорадо» у берегов Антарктиды. Архивное фото. Автор: В. Писарев

Основным местом написания в Карелии стал Петрозаводский государственный университет. На площадке собралось около 200 человек. Участников приветствовал председатель Отделения РГО в Республике Карелия Алексей Толстиков и бессменный ведущий Диктанта в ПетрГУ — доцент кафедры кафедры наук о Земле и геотехнологий Сергей Гриппа.

— В этом году Русское географическое общество отмечает 180 лет со дня основания. У нашего Отделения РГО в Республике Карелия также юбилей — 80 лет! Мы очень рады, что количество площадок и число собравшихся в этой аудитории показывают, что интерес к географии велик, и будем поддерживать его и далее, — сказал Алексей Толстиков, поблагодарив всех за возможность и желание провести выходной день на просветительской акции.

Попробовать свои силы пришли и путешественник Виктор Симонов, и фотограф Илья Тимин.

— После сдачи тестовых листков, желающие географы остались, чтобы обсудить вопросы и их решения. Стоит отметить, что не по всем вопросам были однозначные общие мнения о правильном ответе. Поэтому с нетерпением будем ждать результаты тестирования. Моя личная оценка, что примерно на 70-80% вопросов я ответил верно. А некоторые ошибки допустил из-за волнения, в результате логика и память несколько раз приводили к «альтернативной» истории, — написал Илья Тимин.

Впервые площадка проведения Географического диктанта была организована и в Карельском научном центре РАН на базе Музея прикладных экологических исследований. После написания, участникам провели экскурсию.

Добавим, что диктант включал 40 не самых простых вопросов, связанных с географией и историей России. Один из них придумал преподаватель Петрозаводского президентского кадетского училища Олег Харькин. Ответы будут на сайте 15 декабря. Узнать свой результат можно будет 21 декабря. Для этого потребуется ввести идентификационный номер бланка или отсканировать QR-код, расположенный на бланке для заметок. Диктант проводится с 2015 года. За это время он собрал собрал более 4 миллионов участников.

Ранее Карелия присоединилась к первому Всероссийскому агродиктанту.