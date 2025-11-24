Карельские ученые рассказали, какая «солитерная рыба» представляет опасность для человека

Карельские ученые объяснили разницу между опасными червями в рыбе и теми, которые не вредят ей и человеку.

В рыбе, выловленной в карельских водоемах, часто встречаются черви или личинки паразитов. Такую рыбу, которую называют «солитерной», рыбаки выкидывают ее, боясь проблем со здоровьем. Но не всегда это обоснованно, говорят ученые.

Так, недавнее исследование лигулы — плоского червя, о котором мы рассказывали вчера, показало, что сам паразит не представляет угрозы для пищевой ценности рыбы (как следствие и человека). Важно просто тщательно чистить рыбу. При этом рыбаки часто опасаются есть свой улов, если обнаружили в нем таких паразитов. Ранее жительница Карелии рассказала, как ее чуть не убил поселившийся в ней ленточный червь. У жителей Карелии возник вопрос — как отличить безопасных червей в рыбе от опасных.

«Столица на Онего» решила продолжить тему и выяснить — а и правда, какие же черви опасны и как отличить их от тех, что вреда здоровью не наносят. Комментарий нам дала старший научный сотрудник лаборатории паразитологии животных и растений Института биологии КарНЦ РАН, кандидат биологических наук Дарья Лебедева.

Всем рыбакам на заметку!

Читайте наш материал.