Карельские ученые назвали вид пойманного в Белом море ската

В Карельском научном центре РАН прокомментировали улов в Белом море и пояснили, что это не уникальный случай.
На днях в Белом море выловили рыбу, внешне очень похожую на ската. Фотографии выложили в паблике «Карелия Моререкикемь» в ВК. Подписчики задались вопросом, а водится ли на севере такая рыба. За комментарием мы обратились в Карельский научный центр РАН. Публикуем, что рассказали ученые.
На фото запечатлен звездчатый колючий скат Amblyraja radiata, представитель холодолюбивых видов семейства Ромбовых скатов (Rajidae). Ихтиологи называют его довольно привычным видом в акватории Белого моря, говорит кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборатории экологии рыб и водных беспозвоночных Института биологии КарНЦ РАН Денис Савосин.
— Максимальная зарегистрированная длина этого хищного вида — 105 см, но в наших водах не обитают особи крупнее 60 см, масса ската достигает 11,4 кг. Ареал звездчатого ската охватывает всю северную часть Атлантического океана, в России он довольно обычен для ихтиофауны Баренцева и Белого морей. Название семейства отражает особенности внешнего строения этих морских обитателей — крупные, уплощённые грудные плавники образуют диск в виде ромба с заострённым рылом.
Спинная (дорсальная) поверхность диска звездчатого ската темная, коричнево-серого цвета, покрыта мелкими шипами с основанием в виде звезды. Вдоль позвоночника пролегает непрерывный ряд из крупных шипов, хвост короче диска. Брюшная (вентральная) сторона тела белая, — рассказал Денис Савосин.
Звездчатый скат — придонный хищник, он питается рыбой (мойва, песчанка, треска, пикша, камбала и т. п.), а также различными ракообразными. Большую часть дня проводит на дне, закапываясь в грунт.
В Центре уточнили, что в России звездчатый скат не является объектом промысла, попадается в качестве прилова при добыче донных рыб тралом.