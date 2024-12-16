Карельские ученые создали уникальную технологию для поиска ягод и грибов

Искусственный интеллект теперь будет помогать грибникам.

Специалисты из Центра искусственного интеллекта ПетрГУ совместно с компанией «Ягоды Карелии» разработали уникальную цифровую технологию УрожAI®, которая поможет сборщикам ягод и грибов значительно повысить эффективность своей работы.

Как уточнили в Минэкономразвития Карелии, благодаря искусственному интеллекту система способна предсказывать наиболее урожайные места и оптимизировать маршруты сбора. Это позволит сборщикам экономить до половины времени, которое они тратили на поиск нужных локаций.

Идея создания такой системы пришла в голову управляющему директору костомукшского предприятия Александру Самохвалову. Разработка технологии стала возможна благодаря поддержке Фонда содействия инновациям.

В министерстве также подчеркнули, что к лету технология станет доступна по всей России. Более подробную информацию можно найти на сайте компании «Ягоды Карелии».