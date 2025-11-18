Карельские ученые выяснили, как охота влияет на популяцию волков

Карельские ученые провели исследование, как охота на волка запускает внутри популяции специфические механизмы, которые позволяют виду успешно выживать.

В Карелии с середины прошлого века численность волков изменялась значительно. Сегодня животные находятся под интенсивным прессом охоты, говорит заведующий лаборатории зоологии КарНЦ РАН Константин Тирронен.

В ходе исследования ученые определяли «генетические отпечатки» последствия различных стратегий управления популяцией и ответные реакции вида на эти воздействия. Для этого они проводили сравнительно-генетический анализ образцов волков из разных пространственно-временных выборок: «Карелия 1960-1995», »Карелия 2012-2023», »Кондопожский район» и «Онежское Поморье». »Онежское Поморье» — национальный парк в Архангельской области. В нем фактор охоты сведен к минимуму, поэтому эту категорию приняли в качестве эталонной.

В результате ученые описали генетическое состояние популяции волков, а также проиллюстрировали последствия избыточной охотничьей нагрузки на вид.

— В ходе выполненной работы нам удалось охарактеризовать генетическое разнообразие в популяции при разных уровнях воздействия: с высоким уровнем воздействия, там, где на волков не охотятся, и с умеренным. Мы увидели и последствия: увеличение доли инбридинга, межвидовое скрещивание с собаками и потерю генетического разнообразия в виде потери гаплотипов (от ред. участок ДНК, который наследуется как единое целое от родителей к потомкам) и частных аллелей (от ред. различные формы одного и того же гена, расположенные в одинаковых участках (локусах) гомологичных хромосом. Они определяют разные варианты одного и того же признака (например, цвет глаз), — резюмировал Константин Тирронен.

Ранее ученые сообщали об обнаружении гибридов волков. По их словам, гибридизация может угрожать существованию популяции в целом — животные теряют жизнеспособность, утрачивая полезные признаки и накапливая вредные мутации. Кроме того, поведение гибрида волка и собаки менее предсказуемо и поэтому более опасно для человека, чем у чистокровного волка.

Всего карельская популяция — порядка 400 особей. До 2010 года охотники официально добывали около 100 волков в год. После того как размер премии увеличился вдвое и охотников-волчатников стали премировать лицензией на лося, добыча превысила 160 особей, а пика она достигла в 2018 году, когда было убито 236 волков. Несмотря на это численность волка в Карелии находится примерно на одном уровне, скорее всего, благодаря притоку из соседних областей.

Напомним, ранее в Карелии впервые обнаружили в лесу шакала.