Карельские ученые выяснили, можно ли есть зараженного плоским червем леща

Биохимики и паразитологи Карельского научного центра РАН проверили, как влияет на состояние и пищевую ценность леща плоский червь-лигула.

Часто таких лещей рыбаки боятся есть и выбрасывают или закапывают с отходами. Карельские ученые проверили, как влияет лигула на состояние леща и на его пригодность к употреблению в пищу. Лигула — это плоский червь, длина которого может в несколько раз превышать длину самой рыбы.

— Нашей целью было оценить влияние паразита на биохимические и физиологические показатели хозяина — леща, и определить, насколько он как популярный объект промысла пригоден в пищу. Лигула — достаточно крупный червь, и, находясь в полости тела рыбы, он не только отнимает питательные вещества у хозяина, но и оказывает большое давление на внутренние органы. Мы решили выяснить, как он может влиять на физиологию леща, — рассказала Надежда Канцерова, старший научный сотрудник Института биологии КарНЦ РАН.

В течение жизненного цикла лигула сменяет трех хозяев: первый — рачок, второй — рыба, преимущественно из семейства Карповых, третий, окончательный, — птица. Лещ заглатывает с кормом личинки паразита, которые в нем растут и развиваются, и к моменту, когда рыбу съедает птица, лигула уже полностью готова к размножению. В организме птицы паразит продуцирует яйца, которые рассеиваются с пометом птиц. Яйца поедаются рачками, и цикл повторяется.

Ученые проверили ряд жизненно важных показателей у выловленных в озере Сямозеро здоровых и больных лигулезом особей леща. Так, они оценили пищевую ценность леща с лигулезом. В первую очередь смотрели на состояние скелетных мышц — основного продукта, используемого человеком. Скелетные мышцы составляют более половины массы тела и играют важную роль в метаболизме и физиологии рыбы.

— Мы оценили состояние мышц по содержанию белков, их аминокислотному составу и запасам липидов — триацилглицеринов; по этим показателям зараженные и незараженные рыбы не различаются. Лещ, даже в присутствии лигулы, нормально питается — кишечники исследованных рыб наполнены. Таким образом, лигула не приводит к истощению и деградации мышечной ткани хозяина, — рассказала Надежда Канцерова.

Кроме того, эксперты исследовали накопление в зараженном леще тяжелых металлов, поскольку ожидали, что эти элементы могут передаваться по пищевой цепи от водных ракообразных паразиту и далее рыбе; разница между зараженными и незараженными рыбами отсутствовала. Это отражает в целом невысокую степень загрязнения акватории тяжелыми металлами.

При этом нельзя сказать, что лигула не оказывает вообще никакого влияния на зараженного хозяина. Есть предположение, что молодь рыбы хуже переносит лигулез. Кроме того, достигая нужного возраста для размножения, паразит меняет поведение рыбы: она плавает ближе к поверхности и может переворачиваться брюшком кверху, чтобы быть более заметной для рыбоядных птиц. Однако, на пищевую ценность рыбы этот фактор не влияет.

— Основная рекомендация: обнаружив в выловленном леще или другой рыбе лигулу, удалите червя вместе с внутренними органами и по возможности утилизируйте так, чтобы паразит стал недоступен птицам (например, закопайте). Важно ограничить передачу паразита дальше, поскольку основную роль в распространении болезни играют чайки и другие рыбоядные птицы. — резюмировала Дарья Лебедева.

В ходе работы ученые получили данные о распространенности лигулы у пресноводного леща, обитающего в нескольких озерах Карелии: помимо Сямозера — в Онежском, Ладожском, Святозере и Кончезере. Исследователями получены генетические характеристики лигулы из леща в Карелии. Исследователи подчеркивают необходимость изучения этого паразита у других рыб региона.

Работа реализуется в рамках научного проекта, поддержанного грантом Российского научного фонда.

Ранее сообщалось, что традиционно любимая карелами озерная рыба может быть причиной возникновения опасного для людей заболевания— дифиллоботриоза. Жительница Карелии рассказала историю, как ее чуть не убил поселившийся в ней ленточный червь.

Фото: КарНЦ РАН