РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Тема недели
«Болельщики «Спартака» — везде самые лучшие». Романцев, Дасаев, Шмаров ответили на вопросы «Столицы на Онего»
23 ноября, 19:45 Статьи
Личное мнение
«Они тоже жертвы»: детский омбудсмен Карелии заступился за подростков, которые жестоко избили двух мужчин
22 ноября, 18:32 Статьи
Кинотетрис
«Авиатор»: о том, как взлёт в начале XX века закончился жесткой посадкой в его конце
21 ноября, 16:35 Статьи
Новости

Администрацию Сортавальского округа обязали взять на баланс бесхозную дорогу

15:32

Карельские ученые выяснили, можно ли есть зараженного плоским червем леща

15:16

На 100-м году жизни скончался легендарный футболист Никита Симонян

15:02

Цены на жильё в России в 2027 году могут вырасти в два раз выше инфляции

14:49

Серия взрывов прогремит на газопроводе в Лахденпохском районе

14:34

Супруги Андрияшевские из Костомукши отметили золотую свадьбу

14:17

Верховный суд оставил в силе приговор Артему Красулину

14:02

Детский сад № 89 в Петрозаводске открылся после завершения капремонта

13:48

Количество пользователей МАХ достигло 55 миллионов

13:32

61-летняя женщина попала под колёса авто в центре Петрозаводска

13:13

Шесть человек пострадали в ДТП в Карелии 21 ноября

12:59

Элиссан Шандалович и депутаты обсудили с Инной Колыхматовой приоритеты Петрозаводска перед принятием бюджета Карелии

12:52

Компания «КСМ» поделилась видео о ходе строительство жилого дома под расселение в Петрозаводске

12:43

«Динамо-Карелия» уступила «Красной Армии» на домашнем льду в Кондопоге

12:38

Брат и сестра из Карелии перевели мошенникам более миллиона рублей

12:21

31 бесплатный участок получили в 2025 году карельские ветераны СВО

12:06

В Териберке спасли покусанного собаками тюленя

11:43

В Петрозаводске установят бюст генералу Валериану Фролову

11:29

В Фонде «Защитники Отечества» рассказали, как помогают в поиске без вести пропавших бойцов СВО

11:25

Две иномарки разбились в ночном ДТП в Петрозаводске — есть пострадавшие

11:12

По программе «Земский работник культуры» в Карелию приехали специалисты из других регионов России

10:50

В Петрозаводске водитель автобуса спровоцировал массовую аварию

10:37

Музей «Кижи» получил международную награду за вклад в архитектуру

10:18

Сильный снегопад ожидается в Карелии

09:59

В Карелии завершилась вакцинация от гриппа

09:31

В РЖД предупредили о мошенниках, продающих недействительные билеты на поезд Деда Мороза

08:59

Три троллейбуса в Петрозаводске временно изменят маршруты

08:39

Над Архангельской областью впервые сбиты два украинских беспилотника

08:20

Активисты требуют открыть границу с Финляндией автопробегом к КПП

08:00

МЧС предупреждает о сильном снеге в южных и центральных районах Карелии

07:40

На 85-м году жизни скончался народный артист России Виталий Мишле

07:20

Охранник кафе в Петрозаводске избил двух посетителей

07:00

Пропавшая в Питкярантском районе 15-летняя девочка найдена живой

06:40

«Нужно съедать 24 кг рыбной продукции в год»: врач рассказала, почему россиянам важно есть больше рыбы

00:10

Легендарный тренер Олег Романцев дал совет жителям Карелии

19:58

Житель Карелии погиб при выполнении боевых задач в ходе СВО

19:02

В Карелии на трассе «Кола» произошло два ДТП за час

18:00

В Карелии объявлено предупреждение о гололедице

17:02

В Карелии нашли подрядчика для реставрации завода Петровской эпохи

16:02

Карельский спортсмен завоевал серебро на Чемпионате Европы по тхэквондо

15:02

В Карелии планово отключат свет в 12 регионах

14:02

В Карелии женщина потеряла почти 500 тысяч рублей, попробовав заработать «легкие деньги» в интернете

13:02

В Карелии прекратили работы по поиску пропавшей пенсионерки из дома-интерната

12:02

В Суоярви простились с педагогом Татьяной Кархунен

11:02

Все шесть карельских бойцов завоевали медали на Первенстве Европы по муайтай

10:02

Автомобилист сбил с ног пешехода в центре Петрозаводска

09:02

«Колебания продолжатся»: карельские синоптики дали прогноз погоды на конец ноября

08:29

Отечественный грузовик загорелся в Прионежском районе

08:03

Мужчина с психическими отклонениями в седьмой раз поджёг квартиру в Кемском районе

00:15
Карельские ученые выяснили, можно ли есть зараженного плоским червем леща
Сегодня 15:16 Наука
Поделиться

Биохимики и паразитологи Карельского научного центра РАН проверили, как влияет на состояние и пищевую ценность леща плоский червь-лигула.

фото: © КарНЦ РАН

Часто таких лещей рыбаки боятся есть и выбрасывают или закапывают с отходами. Карельские ученые проверили, как влияет лигула на состояние леща и на его пригодность к употреблению в пищу. Лигула — это плоский червь, длина которого может в несколько раз превышать длину самой рыбы.

— Нашей целью было оценить влияние паразита на биохимические и физиологические показатели хозяина — леща, и определить, насколько он как популярный объект промысла пригоден в пищу. Лигула — достаточно крупный червь, и, находясь в полости тела рыбы, он не только отнимает питательные вещества у хозяина, но и оказывает большое давление на внутренние органы. Мы решили выяснить, как он может влиять на физиологию леща, — рассказала Надежда Канцерова, старший научный сотрудник Института биологии КарНЦ РАН.

 

В течение жизненного цикла лигула сменяет трех хозяев: первый — рачок, второй — рыба, преимущественно из семейства Карповых, третий, окончательный, — птица. Лещ заглатывает с кормом личинки паразита, которые в нем растут и развиваются, и к моменту, когда рыбу съедает птица, лигула уже полностью готова к размножению. В организме птицы паразит продуцирует яйца, которые рассеиваются с пометом птиц. Яйца поедаются рачками, и цикл повторяется.

Ученые проверили ряд жизненно важных показателей у выловленных в озере Сямозеро здоровых и больных лигулезом особей леща. Так, они оценили пищевую ценность леща с лигулезом. В первую очередь смотрели на состояние скелетных мышц — основного продукта, используемого человеком. Скелетные мышцы составляют более половины массы тела и играют важную роль в метаболизме и физиологии рыбы.

— Мы оценили состояние мышц по содержанию белков, их аминокислотному составу и запасам липидов — триацилглицеринов; по этим показателям зараженные и незараженные рыбы не различаются. Лещ, даже в присутствии лигулы, нормально питается — кишечники исследованных рыб наполнены. Таким образом, лигула не приводит к истощению и деградации мышечной ткани хозяина, — рассказала Надежда Канцерова.

Кроме того, эксперты исследовали накопление в зараженном леще тяжелых металлов, поскольку ожидали, что эти элементы могут передаваться по пищевой цепи от водных ракообразных паразиту и далее рыбе; разница между зараженными и незараженными рыбами отсутствовала. Это отражает в целом невысокую степень загрязнения акватории тяжелыми металлами.

При этом нельзя сказать, что лигула не оказывает вообще никакого влияния на зараженного хозяина. Есть предположение, что молодь рыбы хуже переносит лигулез. Кроме того, достигая нужного возраста для размножения, паразит меняет поведение рыбы: она плавает ближе к поверхности и может переворачиваться брюшком кверху, чтобы быть более заметной для рыбоядных птиц. Однако, на пищевую ценность рыбы этот фактор не влияет.

— Основная рекомендация: обнаружив в выловленном леще или другой рыбе лигулу, удалите червя вместе с внутренними органами и по возможности утилизируйте так, чтобы паразит стал недоступен птицам (например, закопайте). Важно ограничить передачу паразита дальше, поскольку основную роль в распространении болезни играют чайки и другие рыбоядные птицы. — резюмировала Дарья Лебедева.

В ходе работы ученые получили данные о распространенности лигулы у пресноводного леща, обитающего в нескольких озерах Карелии: помимо Сямозера — в Онежском, Ладожском, Святозере и Кончезере. Исследователями получены генетические характеристики лигулы из леща в Карелии. Исследователи подчеркивают необходимость изучения этого паразита у других рыб региона.

Работа реализуется в рамках научного проекта, поддержанного грантом Российского научного фонда.

Ранее сообщалось, что традиционно любимая карелами озерная рыба может быть причиной возникновения опасного для людей заболевания— дифиллоботриоза. Жительница Карелии рассказала историю, как ее чуть не убил поселившийся в ней ленточный червь.

Фото: КарНЦ РАН

Обсудить (0) в ленту
Верховный суд оставил в силе приговор Артему Красулину
Сегодня, 14:02 Суды
61-летняя женщина попала под колёса авто в центре Петрозаводска
Сегодня, 13:13 Дорожная хроника
В Петрозаводске установят бюст генералу Валериану Фролову
Сегодня, 11:29 Общество
Две иномарки разбились в ночном ДТП в Петрозаводске — есть пострадавшие
Сегодня, 11:12 Дорожная хроника
Марк Вологдин
боец смешанных единоборств
Инстинкты включились, и я шел драться как в последний раз
О своем знаменитом бое, который он проиграл, но после которого все равно вошел в сильнейшую лигу ММА.

подробнее

Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
Подписывайтесь на наш Дзен!
Подписаться

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение