Карельские уличные тренажеры установят в Валенсии

Карельский бренд MB Barbell продолжает покорять мир. На этот раз их заметили в Испании.
Компания MB Barbell из Петрозаводска, разработчик профессиональных и уличных спортивных тренажеров из Карелии, успешно дебютировала на международной выставке Sportcities Expo в Испании — одной из ключевых мировых площадок для индустрии спортивной инфраструктуры.
Как рассказали в Минпромторге Карелии, на выставке, объединяющей представителей бизнеса, городских администраций и спортивных организаций, карельская компания представила свою флагманскую линейку StreetBarbell, а также новинку — StreetBarbell ECO, выполненную с акцентом на экологичность и устойчивое развитие.
Администрация Валенсии уже начала закупку уличных спортивных комплексов MB Barbell для благоустройства общественных пространств и развития активного образа жизни горожан.
Ранее сенатор Игорь Зубарев предложил создавать отечественные тренажеры для реабилитации участников СВО.