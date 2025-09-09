Карельские ветераны СВО приняли участие в Летней Спартакиаде Союза городов Центра и Северо-Запада России

С 4 по 7 сентября в Вологде прошли масштабные соревнования — 20-я Летняя Спартакиада Союза городов Центра и Северо-Запада России. В программе было девять дисциплин: футзал, баскетбол, волейбол, командные шахматы, легкая атлетика и киберспорт.
Всего в Спартакиаде приняло участие более 500 спортсменов из 12 городов.
Впервые в рамках спортивного мероприятия состоялось многоборье «Защитник Отечества» для участников специальной военной операции и других локальных конфликтов. В программу вошли пулевая стрельба из пневматической винтовки, пауэрлифтинг (жим лежа) и гребля на тренажерах на дистанции 1000 метров.
При поддержке карельского филиала фонда «Защитники Отечества» Петрозаводск на Спартакиаде представили ветераны СВО Андрей Рябинин, Вячеслав Иванов и Николай Шеляков. Все они — спортсмены с опытом участия в соревнованиях различного уровня. Вместе с ними в Вологду отправился тренер Андрей Каширин, который сопровождал и поддерживал ветеранов.
Ветераны достойно выступили на соревнованиях. Андрей Рябинин завоевал серебряную медаль в пауэрлифтинге среди ветеранов с поражением опорно-двигательного аппарата. Для него это не первая победа в данном виде спорта, и благодаря профессиональной подготовке под руководством тренера Андрея Каширина он уверенно идет к новым достижениям.
— Участие в Спартакиаде — не только соревнование, но и возможность обменяться опытом с другими ветеранами, почувствовать дух команды и поддержку. Сейчас я уже готовлюсь к следующим соревнованиям и надеюсь показать еще более высокий результат, — поделился Андрей Рябинин.
— Фонд «Защитники Отечества» поддерживает ветеранов СВО в адаптации к мирной жизни и активно вовлекает их в спортивное движение. Для нас важно, чтобы наши защитники чувствовали поддержку и имели возможность развиваться, достигать новых целей и делиться своим примером с другими. Мы поздравляем Андрея с заслуженной наградой, благодарим наших ветеранов за достойное представление Петрозаводска и желаем им новых побед! — поделился первый заместитель руководителя карельского филиала фонда «Защитники Отечества» Вера Фесенко.
Государственный фонд «Защитники Отечества» создан по Указу Президента России Владимира Путина. Его цель — персональное сопровождение уволенных участников СВО и членов семей погибших и без вести пропавших героев. Филиал фонда «Защитники Отечества» в Республике Карелия в Петрозаводске находится на ул. Свердлова, д. 1. Часы работы: с 9:00 до 18:00 часов каждый будний день и с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 в субботу. Единый номер филиала фонда: 8 (8142) 44 53 10.