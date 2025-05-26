Карельские водолазы приступили к очистке дна Черного моря в Анапе

Водолазы будут работать посменно все лето.

Водолазы будут работать посменно все лето.

Специалисты карельской пожарно-спасательной части прибыли в Анапу для ликвидации последствий экологической катастрофы. Об этом сообщили в МЧС Карелии.

Водолазы в специальном снаряжении приступили к очистке морского дна от осевшего мазута.

«Практически в космическом обмундировании специалисты МЧС Республики Карелия будут помогать вручную собирать нефтепродукты», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В МЧС нашему изданию сообщили, что в Анапу из Карелии прибыла группа из трех водолазов плюс водитель. Добирались на машине пожарно-спасательной части вместе со всем своим оборудованием, поездка заняла два дня.

Карельские спасатели прибыли на место вчера, 1 июня, а уже сегодня они приступили к работе. В Анапе водолазы пробудут месяц, потом отправятся домой, а им на смену отправят коллег. Еще через месяц прибудет новая группа. Так специалисты специализированной пожарно-спасательной части республики посменно будут помогать очищать Черное море все лето.

Напомним, в районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Очистка моря и пляжей продолжается. По прогнозам специалистов, последствия экологической катастрофы растянутся на годы. Ранее «Столица на Онего» рассказывала, что непригодными для отдыха признаны 141 пляж в Анапе и 9 пляжей в Темрюкском районе.