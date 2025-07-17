Карельские водолазы собрали более 13 тысяч мешков мазута со дня Черного моря

Группа водолазов МЧС Карелии уже почти месяц собирает мазут со дна Черного моря.

Ежедневно в прибрежных зонах города-курорта Анапы и Темрюкского района сводная водолазная группировка собирает мазут со дна Чёрного моря, рассказали в МЧС.

— С начала работ специалисты совершили 13 174 спуска на дно моря, с помощью телеуправляемых подводных аппаратов обследовали более 7,8 тысяч квадратных метров дна, собрали 13 328 мешков с нефтесодержащими отходами, — говорится в сообщении ведомства.

Это уже вторая группа, которая отправилась в Краснодарский край. По словам водолазов, видимость там намного лучше, чем в карельских водоемах. При этом, в морской воде из-за соли работа сложнее, потому что все зависит от плавучести. Есть один плюс — там небольшая глубина.

По словам спасателей, фракции нефти в виде мазута ложатся на дно нефтяными языками и затягиваются песком. Вперемешку с песком они имеют отрицательную плавучесть и ложатся на дно. Все это водолазы под водой вручную собирают в мешки. Эти мешки потом поднимаются на поверхность. Этим и будем заниматься.

Напомним, два танкера с мазутом потерпели крушение в Черном море еще в декабре 2024 года. Официально признали непригодными для купания 150 пляжей Анапы. Несмотря на запрет пляжи полны людей.