Карельские водолазы уехали в Анапу помогать очищать море от мазута

Перед отправкой они рассказали, что ожидает их в этой поездке.

Четыре водолаза карельской специализированной пожарно-спасательной части отправились в Анапу помогать собирать нефтепродукты в Керченском проливе Черного моря. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Карелии.

Ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов при крушении двух танкеров будут начальник водолазной службы Павел Кириллов, старший инструктор Александр Корнилов, водолаз Тихон Мартынов и водитель Дмитрий Антроповский.

Павел Кириллов рассказал, как сейчас нефтепродукты выглядят под водой и как будет проходить сбор мазута.

— Фракции нефти в виде мазута ложатся на дно нефтяными языками и затягиваются песком. Вперемешку с песком они имеют отрицательную плавучесть и ложатся на дно, — пояснил Павел Кириллов, — Все это водолазы под водой вручную собирают в мешки. Эти мешки потом поднимаются на поверхность. Этим и будем заниматься.



Напомним, два танкера с мазутом потерпели крушение в Черном море еще в декабре 2024 года. Официально признали непригодными для купания 150 пляжей Анапы. Несмотря на запрет пляжи полны людей.