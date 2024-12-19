Карельские врачи напомнили о правилах безопасности для пешеходов зимой

Врач-травматолог рассказал, как стоит вести себя пешеходам зимой.

Врач-травматолог Сергей Теремецкий напомнил жителям о необходимости соблюдения мер предосторожности на улицах в зимний период, чтобы избежать травм. Правила опубликовали на странице Сегежской ЦРБ.

С наступлением морозов и появлением гололедицы на тротуарах возрастает риск падений и получения травм. В связи с этим врач дал несколько важных рекомендаций для пешеходов:

— Первое и самое важное — это выбор подходящей обуви с нескользящей подошвой. Такая обувь значительно снижает риск падения.

— Особое внимание следует уделять дорожным знакам и сигналам светофоров, особенно в условиях плохой видимости, например, в вечернее время или во время снегопада. В таких условиях восприятие окружающей обстановки может быть затруднено.

— При переходе проезжей части не рекомендуется использовать наушники и отвлекаться на телефон или другие гаджеты.

— По возможности следует выбирать хорошо очищенные и освещенные маршруты. Это поможет минимизировать вероятность несчастных случаев.

— Если приходится идти по глубокому или неутоптанному снегу, рекомендуется делать широкие шаги для сохранения равновесия.

«Придерживайтесь этих простых, но важных правил, и зима станет для вас не только красивым, но и безопасным временем года», — подчеркнул Сергей Теремецкий. ━ «Здоровье — это дар, о котором следует заботиться каждый день!»