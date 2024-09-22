Стало известно, зачем карельские врачи советуют есть две порции рыбы в неделю

Согласно исследованиям, рыба полезна для здоровья сердца.

Согласно исследованиям, регулярное употребление рыбы значительно снижает риск повторного инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний. Особенно это касается людей, которые уже перенесли подобные заболевания.

Такой эффект объясняют тем, что в рыбе содержится много полезных веществ, особенно омега-3 жирных кислот. Они помогают снизить уровень холестерина в крови, улучшают работу сердца и сосудов, а также обладают противовоспалительным действием.

Кроме того, рыба содержит в себе витамин D, йод, кальций, магний, калий, цинк и железо.

Важно отметить, что такой защитный эффект наблюдается именно у людей с уже имеющимися сердечно-сосудистыми заболеваниями. Однако ученые рекомендуют включать рыбу в рацион всем, так как она полезна для общего здоровья.