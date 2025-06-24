Карельские выпускники уже на этой неделе попробуют пересдать ЕГЭ

Для пересдачи выпускных школьных экзаменов в этом году были определены дополнительные дни 3 и 4 июля, рассказали в Минобразования Карелии.

Улучшить свой результат попробует 581 выпускник.

3 июля выпускники будут сдавать иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) (письменная часть), информатику, литературу, русский язык, физику, химию. А 4 июля — биологию, географию, математику базового и профильного уровней, иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) (устная часть), историю и обществознание.

«Наибольшее количество заявлений подано на ЕГЭ по обществознанию — 123, математике — 118, информатике — 112 и русскому языку — 83», — рассказали в ведомстве.

Для организации ЕГЭ в дополнительные дни будет открыто 19 пунктов проведения экзамена, задействовано свыше 300 работников. За соблюдением порядка на экзаменах проследят 20 общественных наблюдателей с присутствием на пунктах и 12 онлайн-наблюдателей.

Результаты ЕГЭ дополнительных дней станут известны выпускникам не позднее 18 июля. При этом предыдущие результаты будут аннулированы.