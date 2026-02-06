Карельских девятиклассников ждет итоговое собеседование

11 февраля девятиклассники пройдут итоговое собеседование.

Итоговое собеседование является допуском к ОГЭ, напомнили в минобразования. Результатом собеседования является «зачет» или «незачет».

Собеседование состоит из четырех заданий, которые проверяют у школьников навыки устной речи и умение выражать свои мысли. Оно включает в себя чтение вслух, пересказ текста с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем, диалог с экзаменатором-собеседником. На собеседование отводится 15 минут.

Добавим, что девятиклассникам подать заявление на прохождение ОГЭ нужно до 2 марта включительно. У учеников 9 классов еще есть время определиться с выбором предметов.

В прошлом году итоговое собеседование успешно сдали 99,92% девятиклассников.

Напомним, ранее сообщалось, что не сдавшие экзамены девятиклассники смогут бесплатно получить рабочую профессию.