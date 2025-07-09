Карельских энергетиков оштрафовали более чем на 18 млн рублей

В антимонопольной службе рассказали, сколько нарушений было выявлено с начала года и к чему чаще всего возникали претензии.

За первое полугодие 2025 года УФАС Карелии выявило 43 нарушения в работе сетевых компаний. Общая сумма штрафов превысила 18,6 миллиона рублей об этом сообщили в ведомстве.

Основные нарушения касались сроков подключения объектов к электросетям и необоснованных отказов в заключении договоров.

Но были и другие случаи. Так, ранее УФАС оштрафовало энергетиков на 600 тысяч рублей за включение лишних расходов в оплату услуг жителю Карелии.

В УФАС обратился житель республики с жалобой на действия сетевой организации. Он просил энергетиков увеличить максимальную мощность ранее присоединенного к электросетям жилого дома.

Как выяснилость, сетевая компания включила в оплату за увеличение максимальной мощности расходы на строительство новых объектов электросетевого хозяйства.

Это не соответствовало требованиям законодательства на момент подачи заявки потребителем. Сетевую компанию привлекли к ответственности, она попыталась оспорить штраф в суде. Ранее мы рассказывали, какое решение принял Арбитражный суд Карелии.