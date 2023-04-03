Карельских подростков приглашают в новогодний онлайн-кэмп с Ваней Дмитриенко и другими звёздами

МТС запускает бесплатный всероссийский онлайн-кэмп для детей в рамках федерального благотворительного проекта «Поколение М».

Участники раскроют свои таланты в виртуальных мастер-классах по популярным творческим направлениям, познакомятся со звездными наставниками и попробуют свои силы в конкурсах, победители которых поедут на шоу любимых артистов.

Онлайн-кэмп пройдет в официальном телеграмм-аккаунте проекта «Поколение М» со 2 января по 8 января 2023 года. Дети 11-18 лет смогут участвовать в разных сменах, знакомиться и учиться новому. Каждый день участников ждет новое направление: контент-мейкинг, журналистика, вокал, хореография, музыка и уроки фотографии — принимать участие можно в любом количестве направлений.

Среди звездных кураторов онлайн-кэмпа — блогер Настя Кош, певец Ваня Дмитриенко, фотограф Вадим Бутенков, солисты группы «неМодные», участник шоу «ТАНЦЫ на ТНТ» Саша Перцев и другие.

По итогу каждого направления школьники смогут продемонстрировать полученные навыки в творческих заданиях. Лучшие работы, которые выберет жюри из звездных наставников, ждет шанс выиграть приглашения на мероприятия в Москве и городах-миллионниках, билеты на которые доступны на сайте МТС Live. Вместе с билетами на мероприятие организаторы оплатят для победителей и сопровождающих лиц и транспортные расходы.

Остальные участники смогут получить фирменный мерч МТС «Поколения М». И это еще не все призы: авторы творческих работ, загруженных на сайте проекта, получат возможность выиграть участие в стажировках, личные мастер-классы от звезд и многое другое.

«Свободное время на новогодних каникулах можно провести с пользой. Участие в онлайн-кэмпе — это прекрасная возможность получить новые знания, развить творческие способности и продемонстрировать свои навыки. Такой формат позволяет выполнять задания от звёздных наставников не выходя из дома. Я точно знаю, что в Карелии очень много талантливых и активных подростков, которые имеют все шансы на успех в этом проекте», — говорит директор МТС в Республике Карелия Александр Кочкин.

О проекте «Поколение М»

«Поколение М» — комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями, при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России при помощи технологий МТС и благотворительную механику. На основной онлайн-площадке проекта — pokolenie.mts.ru — дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. В творческую группу «Поколения М» входят более 250 признанных мастеров: педагоги Третьяковской галереи и ГИТИСа, певица Полина Гагарина, модельеры Игорь Гуляев и Юлия Далакян, режиссеры Владимир Грамматиков и Александр Адабашьян, студия «Непоседы» и другие. За время проекта победителями конкурсов «Поколение М» стали более 700 детей из 69 регионов страны. Участники проекта получают широкие творческие возможности: от стажировок в крупнейших компаниях страны до выхода на большую сцену вместе со звездами, выставок собственных работ в Третьяковской галерее и поступления в творческие вузы. Все активности в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в деньги и переводит их на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 22 миллионов рублей, которые направлены на лечение 69 детей.

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