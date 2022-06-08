Карельских предпринимателей предупредили о возможном мошенничестве

Люди, представляющиеся сотрудниками различных организаций, предлагают купить пакет документов для бизнеса

Карельские предприниматели пожаловались на странные звонки с предупреждением о проверках. По их словам, женщина, представляющаяся Ириной Николаевной, и предлагает способ избежать проверок.

«Вчера нам звонила женщина. Пугают проверками и говорят, что за покупку документов на сумму 3500 рублей проверки не будет!» — написала предпринимательница в официальной группе карельского Минэкономразвития ВКонтакте.

«Мне тоже звонила эта девушка Ирина Николаевна, я в Севастополе нахожусь. Она предлагала приобрести пакет документов для бизнеса. Представилась, что из Управления потребительского рынка. Я стала искать ее номер в интернете и наткнулась на ваше сообщение», — сообщает другой комментатор.

В России продолжает действовать мораторий на плановые и внеплановые проверки бизнеса. Он был объявлен 10 марта в качестве одной из антисанкционных мер и будет действовать до конца 2022 года. Как пояснили в Минэкономразвития, исключения из правила есть, но это небольшой перечень объектов:

«Плановые проверки сохранены только в отношении небольшого закрытого перечня объектов контроля, в рамках санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и пожарного контроля, а также надзора в области промышленной безопасности».

Предприниматели могут сообщить о нарушении моратория, направив заявление на адрес электронной почты proverki.net@economy.gov.ru. Также можно подать жалобу на портале Госуслуг. Рассмотрение такой жалобы составляет всего 1 рабочий день. В случае выявления нарушения моратория проверки будут отменены.