Карельских школьников приглашают в «Артек»

Карельские школьники могут отправиться на профильную смену в «Артек».

Министерство образования и спорта Карелии объявило о дополнительном наборе на профильную смену «Дороги, которые мы выбираем». Смена будет проходить с 12 ноября по 2 декабря 2024 года. Как уточняется, для участия отбирается 20 школьников с 5 по 11 класс. В период смены ребенку не должно исполниться 18 лет.

Для подачи заявки на конкурс необходимо зарегистрироваться на платформе АИС «Артек» до 31 октября. Подробную информацию можно получить по электронной почте (oodo.cdk@mail.ru) или телефонам (+79004572174, +79004572441).