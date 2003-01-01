Карельских студентов поздравили с Татьяниным днем

Глава Петрозаводска Инна Колыхматова поздравила учащихся вузов и колледжей города с Днем российского студенчества.

Сегодня, 25 января, в России отмечается национальный День студенчества. История этого праздника начинается в 1755 году и напрямую связана с созданием Московского государственного университета, заложившим основы российской системы высшего образования.

Идея создания МГУ принадлежала русскому ученому Михаилу Ломоносову и генерал-адъютанту императрицы Елизаветы Петровны Ивану Шувалову. 25 (12 — по старому стилю) января, в день именин своей матери Татьяны, граф Шувалов послал на подпись монархине проект об открытии университета. Впоследствии именно святая Татиана Римская, почитаемая в Русской православной церкви в лике мучениц, стала считаться покровительницей студентов. В 1837 году в ее честь при МГУ была открыта церковь.

— В дальнейшем, когда возникали другие университеты и институты в Российской империи, это стало всероссийским днем студенческой молодежи — Татьяниным днем, — пояснили в Информационном отделе Петрозаводской и Карельской епархии РПЦ.

Студентов, обучающихся в вузах и колледжах Петрозаводска, поздравила с праздником глава города Инна Колыхматова.

— Вы — будущее Петрозаводска, республики, страны. Часто провожу встречи со студентами ПетрГУ и РАНХиГС, карельских колледжей и техникумов. Каждый раз убеждаюсь — нынешняя молодежь очень прогрессивная! Разговоры с вами подтверждают: вы любите и дорожите городом, в котором учитесь, — написала она в своем телеграм-канале.