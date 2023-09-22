Карельских тетеревов пересчитали волонтеры из Москвы, Белгорода и Нижнего Новгорода

В федеральном заповеднике «Кивач» прошли ежегодные учеты численности тетеревиных птиц.

В «Киваче» прошли традиционные подсчеты глухарей, тетеревов и рябчиков, сообщили в паблике Минприроды Карелии 21 сентября.



Как рассказали в сообществе, в 2023 году в карельском федеральном заповеднике «Кивач» в 54-й раз прошли ежегодные учеты численности тетеревиных птиц. Помимо сотрудников территории в подсчете участвовали и волонтеры из Краснодара, Белгорода, Нижнего Новгорода и Москвы.



Маршрут составил 88 километров, его большая часть проходила по соснякам, ельникам, лиственным и смешанным лесам, и небольшая — по болотам заповедника.



«На протяжении многих лет учеты проводятся здесь по методике Олега Измайловича Семенова-Тян-Шанского с помощью учетчиков, идущих на расстоянии 25 метров друг от друга. Птицы, встреченные вне этой 50-метровой полосы, регистрируются отдельно», — отметила орнитолог заповедника Марина Яковлева.



Как сообщили в Минприроды России, на маршрутах заметили три вида обычных для Карелии тетеревиных птиц — глухарь, тетерев и рябчик.

Наиболее высокой оказалась плотность населения рябчика — около 11 особей на квадратный километр. Глухари и в особенности тетерева, как показали учеты, встречаются в заповеднике значительно реже — зарегистрировали лишь по одному выводку каждого вида, подчеркнули в источнике.