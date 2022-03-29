Карельских учителей приглашают на Форум классных руководителей

Педагог из школы №10 в посёлке Заонежье Елена Скалий поделилась своими впечатлениями от участия в форуме

Начался прием заявок на II Всероссийский форум классных руководителей. Каждый классный руководитель из любой школы страны и опытом школьной работы может подать заявку и стать участником второго Всероссийского форума классных руководителей. Об этом сообщает ЦУР.

Специально для отбора заявок организаторы создали мини-приложение ВКонтакте. Также следить за новостями наборной кампании можно в сообществе форума во «ВКонтакте».

Отбор участников проходит из трёх этапов. Все они проводятся онлайн и для грамотного педагога не составят труда. Вначале онлайн-тестирование по основам педагогики. Затем онлайн-решение задач по тематике классного руководства и только затем нужно прислать видео-визитку с рассказом о цели и мотивации для участия.

Своими впечатлениями от первого Всероссийского форума классных руководителей поделилась Елена Скалий, учитель из школы № 10 в посёлке Заонежье:

— Форум даёт возможность классным руководителям почувствовать свою значимость, важность того, чем они занимаются изо дня в день. На форуме возможно задать вопрос любому эксперту, вплоть до министра образования, и сразу получить ответ. Плотная работа на форуме позволяет получить максимум полезной информации. А главное — знакомства! Люди знакомятся, общаются, обмениваются контактами, заводят дружбу не только между классами, но и целыми школами, а порой и регионами. Это очень здорово, что есть возможность узнать, как организованна воспитательная работа в других школах, городах и регионах».