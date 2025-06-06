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Карельский актер Евгений Терских снимается в главной роли в детективном сериале

Новости. Культура
12:45, 24 Июня 2025
фото: Кинокомпания «Триикс Медиа»

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В Ленинградской области начались съемки тридцатисерийного сериала «Леший» для телеканала НТВ.

В главной роли актер Театра драмы Карелии Евгений Терских, поделились новостью в паблике «Творческой мастерской» . В фильме он бывший опер Сергей Гранин, который после череды жизненных испытаний уходит из органов и становится инспектором по охране леса в таежной глуши, рассказали на сайте кинокомпании «Триикс Медиа».

На новом месте он не сидит без дела, и помогает местному участковому раскрывать преступления.

«Сценарий мне сразу понравился, очень лихо закручен сюжет. Что касается моего героя, то у него достаточно сложная, насыщенная жизнь. Еще десять лет назад у него были работа, семья, жена, дочка, но обстоятельства сложились так, что он потерял все. После такого серьезного испытания, он потихоньку начал учиться жить заново. Уехал в лес, где ему комфортно в своей скорлупе. Он непросто сходится с людьми в силу профессии и характера. И только он начал привыкать к новой жизни в небольшом городке, в котором активно участвует в поимке негодяев, как на пороге возникает друг, бывшая жена с дочерью, и все снова сильно меняется», — рассказал Евгений Терских.

Актер сообщил, что работать на площадке будет с собакой. Они уже познакомились и подружились. Пес очень умный, много чего умеет.

«Я обожаю собак, с удовольствием общаюсь на улице даже с бродячими. Всех животных вообще очень сильно люблю. В этом смысле мы с моим героем точно похожи», — поделился Евгений Терских.

Как рассказал режиссер фильма Александр Колесник, в сериале «Леший» будут элементы детектива, юмора, иронии и даже немного мелодрамы. Сейчас идет главный процесс — проработка героев с чистого листа. 

«Всегда интереснее снимать не про людей, которые живут в мегаполисе, а про тех, кто из глубинки. Важно, чтобы персонажи были интересными, между актерами была химия и картина в итоге нашла отклик у зрителя. В этом заключается моя главная задача. Мы подобрали прекрасный актерский состав: Евгений Терских, Владимир Маслаков, Анна Королева, Олег Жилин, Полина Шубарева, Богдан Гудыменко, Татьяна Трунова, Сергей Интяков и Максим Кисин. Впереди нас ожидает долгий путь, но уже сейчас получается обаятельная приключенческая история», — поделился Александр Колесник.

Съемки пройдут в Ленинградской области и в Курортном районе Санкт-Петербурга. Он выйдет на экраны в 2026 году.

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