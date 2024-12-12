Карельский ансамбль «Кантеле» наградили первым «Знаком общественного признания»

Заслуженной наградой коллектив был отмечен за сохранение, популяризацию и продвижение национальной культуры Карелии.

Ансамбль «Кантеле» награжден первым «Знаком общественного признания», сообщили в паблике музыкального коллектива.



Межрегиональная общественная организация «Карельское содружество» на прошлой неделе отметила 10-летний юбилей своей деятельности. В рамках торжественной церемонии председатель правления Владимир Головачев вручил почетный «Знак общественного признания» художественному руководителю ансамбля «Кантеле» Александру Гореванову.





Заслуженной наградой коллектив был отмечен за сохранение, популяризацию и продвижение национальной культуры Карелии.



Директор Ансамбля «Кантеле» Наталья Львова выразила благодарность «Карельскому содружеству» и лично Владимиру Головачеву за плодотворную совместную работу и доверие. Коллектив уверен, что впереди их ждут новые успешные проекты.