Карельский ансамбль «Кантеле» посетил почетный гость — сенатор Владимир Чижов

Российский дипломат приехал вместе со съемочной группой.

В гости к ансамблю «Кантеле» 14 сентября приехал российский дипломат Владимир Чижов, сообщили в паблике коллектива.

В конце прошлого года Владимир Чижов уже бывал здесь с супругой. Почетного гостя не смогли отпустить с пустыми руками: вместе с гостем уехал миниатюрный карельский инструмент, который теперь стоит в его кабинете.

На этот раз Владимир Чижов прибыл со съемочной группой. Видеофильм о творческом коллективе скоро выйдет в свет, отметили в источнике. Это новый проект по популяризации культуры России.

Владимир Алексеевич общался с артистами, интересовался культурой коренных народов Карелии. Он и сам может многое рассказать, ведь за свою долгую дипломатическую службу ему довелось побывать во многих странах мира. Разговор состоялся познавательный.

«Молодцы, что сохраняете свою культуру, это очень важно», — с такими словами сенатор обратился к артистам балета, которые сразу после выступления приступили к очередной репетиции.

«Мы благодарим Владимира Алексеевича за визит, доверие к нашему коллективу и интересную беседу! Будем ждать Вас вновь!», — написали в группе сообщества.