Карельский строительный материал получил сертификат безопасности для строительства

Он с успехом прошел испытания на горючесть, воспламеняемость, токсичность продуктов горения и теперь может использоваться на социальных объектах.
Новый строительный материал, разработанный в республике — арболит (лёгкий бетон на основе древесной щепы), — официально подтвердил свои качественные и безопасные характеристики.
Сертификат позволяет использовать материал при строительстве социальных объектов, поскольку он успешно прошёл испытания на горючесть, воспламеняемость и токсичность продуктов горения. Арболит отличается высокими теплоизоляционными свойствами, паропроницаемостью и относится к категории слабогорючих материалов, что особенно важно в условиях карельского климата. Об этом рассказывает паблик Минпромторга Карелии.
Материал уже используется на практике — из карельских арболитовых блоков построен административно-бытовой комплекс в посёлке Мелиоративный. В перспективе производитель планирует расширять кооперацию с местными предприятиями и рассматривает возможность облицовки блоков дроблёным карельским мрамором.
