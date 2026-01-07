Карельский бегун завоевал «серебро» на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике

Андрей Лукин стал призером Всероссийских соревнований »Рождественские старты. Мемориал Э. С. Яламова».

В Екатеринбурге состоялся турнир официального календаря Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) «Рождественские старты». Это традиционные ежегодные соревнования в крытом помещении, также «Мемориал Яламова» на сей раз получил международный статус. Участие в них приняли 190 спортсменов из 35 регионов России, а также представители Республики Беларусь, Казахстана, Узбекистана и Киргизии.

На турнире «Рождественские старты — Мемориал Эдуарда Яламова» разыграли награды в 13 дисциплинах. Карельский спортсмен Андрей Лукин стал серебряным призёром на дистанции в 300 метров. Он преодолел ее за 33,95 секунды и показал второй результат.

Добавим, что Эдуард Яламов, ушедший из жизни в 2005 году, был известным управленцем, долгие годы возглавлял Уральский оптико-механический завод, большое внимание уделял развитию спорта в Екатеринбурге и Свердловской области.

Ранее Андрей Лукин завоевал две медали в финале международных соревнований по лёгкой атлетике в Екатеринбурге «Королева спорта». В сентябре «Столица на Онего» рассказывала, что карельский спринтер Андрей Лукин женился, его супругой стала спортсменка Елена Дрожилина.