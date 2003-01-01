Карельский бизнесмен Леонид Белуга опубликовал свое последнее слово перед приговором

16 сентября известный карельский бизнесмен Леонид Белуга, которого обвиняют в даче взятки, выступил в суде с последним словом.

В Петрозаводском суде завершается рассмотрение резонансного уголовного дела Леонида Белуги. Бизнесмена обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). По версии следствия, предприниматель передал экс-председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку взятку в виде продажи двух квартир по заниженной цене. Боднарчук, получивший 14,5 лет, сейчас находится на СВО. Сам Леонид Белуга вину не признает. Прокуратура потребовала приговорить Белугу к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в десятикратном размере суммы взятки — 86,7 млн рублей.

Тем временем, сам бизнесмен у себя на странице опубликовал свое последнее слово, которое сегодня зачитал в суде. По его словам, ему скрывать от общества нечего.

«Столица на Онего» считает важным опубликовать его полностью.



Уважаемый суд!

В последнем слове я в очередной раз хочу сказать, что не признаю вину по предъявленному мне обвинению. Мне не в чем признаваться, я не давал взятку Боднарчуку Г.П. ни в каком виде. Именно потому, что я полностью невиновен, не буду говорить о многочисленных ошибках следствия, игнорировании доказательной информации, манипулировании фактами для того, чтобы выставить меня в негативном свете. Это подробно изложил адвокат в прениях и репликах.

Я приведу доводы, доказывающие мою невиновность.

Первое.

17 ноября 2020 года, когда меня задержали и двое суток держали в ИВС, мне предлагали дать показания на Боднарчука Г.П., сказать, что я дал ему взятку в виде скидки на приобретение квартир в ЖК «Свой Берег» и гарантировали, что уголовное дело в отношении меня будет прекращено по примечанию к ст. 291 УК РФ.

Но я, Уважаемый суд, так не поступил. Я не смог оговорить человека в совершении преступления, которого он не совершал. Мне не позволило так поступить мое воспитание и мои жизненные принципы, которые я стараюсь привить своим детям. Есть такое понятие, как внутренняя совесть.

Боднарчук Г.П. мне ни друг, ни родственник, я не испытывал к нему ни симпатии, ни антипатии, он был один из многих чиновников, которых я встречал на своем жизненном пути. Если бы что-то из вменяемого мне имело бы место быть, мне в той ситуации ничего не стоило бы согласится с предложением и дать показания, которые от меня хотели услышать. И я бы навсегда забыл про это дело. Я не стал этого делать, так как знал, что никакой взятки я ему не давал.

Второе.

Четыре свидетеля в суде подтвердили, что покупатель Боднарчук расплатился за квартиру частично наличными: его жена, моя жена, наш финансовый директор, мой партнер по бизнесу и моя бывшая жена. Я сам об этом рассказал во всех подробностях. Стороной обвинения не было представлено доказательств, опровергающих подробные показания этих свидетелей. Кроме того, в суде выступили свидетели, купившие квартиры таким же способом в наших жилых комплексах. Это уважаемые люди нашего города, для которых подтвердить в суде факт покупки квартиры с нарушением кассовой дисциплины было не самым комфортным решением. О какой взятке может идти речь, если 8 лет назад это было распространенной практикой продажи квартир.

Третий довод.

Я никогда не рассматривал для себя вариант покинуть Россию. За время следствия я более 5 раз выезжал за границу. Если бы я чувствовал за собою какую-то вину, то и, как известный карельский политик и предприниматель, уехал бы в Финляндию и спокойно там жил. Я этого не сделал по причине своей полной невиновности, а также потому что я патриот своей малой родины и много делаю для ее развития.

Став обвиняемым и подсудимым, я вижу насколько сложно доказать свою правоту и невиновность. Практически 5 лет я исключительно законными средствами и способами доказываю свою невиновность. Поверьте мне, все это время я нахожусь в состоянии стресса и полной неопределенности своей судьбы. Если в начале процесса я чувствовал себя борцом за справедливость, то после выступления гособвинителя в прениях — мальчиком для битья.

Пройдя этот тяжелый путь, я не секунды не жалел, что тогда в ноябре 2020 года, отказался оговорить Боднарчука Г. П. Жить с этим грузом на душе я не захотел. Я остался честен перед самим собой и людьми, которые верят в мое честное имя и мою невиновность.

Мое гражданское мнение, что прокурор как сторона гособвинения преследует не спортивный интерес победить адвоката в состязании в суде, а распоряжается судьбами людей, их семьями, коллективами. Ради какой цели можно требовать 12 лет строгого режима невиновному человеку?

Ваша честь, я благодарен Вам за пристальное изучение материалов дела, внимательное отношение к свидетелям и ко мне. Это я говорю Вам искренне. Надеюсь, что вы услышали меня и моего защитника и примите законное и справедливое решение. Правду ведь не скрыть, так же как невозможно придумать преступление там, где его не было.

У меня все. Благодарю за внимание!