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Карельский бизнесмен считает своего кредитора вымогателем

Новости. Общество
13:35, 28 Июля 2025
фото: © «Столица на Онего»

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Герой одной нашей публикации представил свою точку зрения на конфликт.

Недавно мы рассказали историю человека, который периодически выходит на пикеты с призывом привлечь к ответственности своего бывшего работодателя.

История, если кратко, такова. Человек работал инженером в коммерческой компании. Один из ее руководителей периодически одалживал у него то наличные, то офисную технику, а под конец занял более полумиллиона рублей, для чего инженер, в свою очередь, оформил кредит в банке. Все эти долги были официально оформлены. Проблема в том, что должник, похоже, не собирался их возвращать. Между тем, судя по распискам, только основных долгов накопилось почти на 900 тысяч рублей. Но шеф обязался еще и проценты платить, так что сумма значительно увеличилась. Одновременно фирма месяцами не выплачивала работнику зарплату, он жил на «кредитку». Так продолжалось несколько лет. Наконец, мужчине это надоело, и он начал взыскивать долги через суд. Правда, неудачно. Все, что ему удалось получить, это часть невыплаченной зарплаты. Теперь он стоит с плакатами в Петрозаводске и иногда в Москве.

Кроме того, он завел несколько анонимных аккаунтов в соцсетях, где поносит своего обидчика в хвост и в гриву, используя оскорбления и обвинения в уголовщине.

После нашей публикации в редакцию пришел тот самый бывший работодатель, и изложил свою точку зрения. Оговоримся сразу: то, что он брал в долг и не отдавал, бизнесмен не оспаривает. Он вообще не касается этой темы. По словам бывшего руководителя фирмы, данный гражданин действительно у него работал.

Подробнее читайте в статье «Столицы на Онего».

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