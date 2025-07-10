Карельский бизнесмен стал лауреатом национальной премии «Страну меняют люди»

Александр Гусев и команда компании «К-Скай» разработали искусственный интеллект Webiomed для диагностики и лечения заболеваний, который работает в 41 регионе страны.

Директор по развитию компании «К-Скай» Александр Гусев стал лауреатом первой национальной премии «Страну меняют люди», организованной АСИ по поручению президента России Владимира Путина. Об этом Александр Гусев рассказал на своей странице в соцсети.

Награждение лауреатов премии прошло в Москве 15 июля.

Александра Гусева отметили в номинации «Национальная предпринимательская инициатива».

– В номинации награждаются предприниматели, реализующие наиболее общественно значимые инновации в экономике и социальной сферы России, помогающие людям и укрепляющие технологический суверенитет нашей страны. В нашем случае – за лидирующую российскую систему искусственного интеллекта для здравоохранения Webiomed, – рассказал бизнесмен.

Webiomed помогает врачам оперативно и на ранних стадиях диагностировать заболевания и выбрать стратегию профилактики болезни. Проект стартовал пять лет назад. Оборудование поставляется в 41 регион страны.