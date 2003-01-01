Карельский боксер представит страну на международном турнире в Чите

С 8 по 13 сентября в Чите проходит Международный турнир «Евразийский кубок «Даурия» среди юниоров 17–18 лет.

В турнире принимают участие 150 сильнейших боксёров из 19 стран мира: России, Кубы, Китая, Алжира, Казахстана, Узбекистана, Сербии, ЮАР и других, рассказали в Центре спортивной подготовк. В составе сборной команды России выступает карельский боксёр Роман Богданов — спортсмен Центр спортивной подготовки.

— 7 сентября состоялась жеребьёвка соревнований, в весовой категории Романа 16 человек и первый поединок он проведёт 9 сентября, будет вестись прямая трансляция, — рассказали в карельской федерации.

Призовой фонд соревнований внушительный. Победитель получит полмиллиона рублей, призеры по 20 и 100 тысяч рублей соответственно. Тренеры победителей также получат премию — 100 000 рублей.

Напомним, в мае Роман Богданов стал победителем Первенства России по боксу среди юниоров 2007–2008 года рождения. Он провёл 5 поединков и во всех одержал победу. Роман вошёл в основной состав сборной команды России и готовится к первенству Мира.