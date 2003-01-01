Карельский боксер Роман Богданов начал выступление на международном турнире с победы

Свой первый поединок на турнире «Евразийский кубок «Даурия» провел боксер из Костомукши Роман Богданов.
С 8 по 13 сентября в Чите проходит Международный турнир «Евразийский кубок «Даурия» среди юниоров 17–18 лет. За сборную России выступает спортсмен из Карелии Роман Богданов. Сегодня у него прошал первый поединок. На ринге он встретился с боксером из Монголии.
— Есть первая победа Романа Богданова на международном турнире по боксу, который проходит в Чите, — написали в паблике Карельской федерации по боксу.
Победу он одержал ввиду явного преимущества на ринге.
Напомним, в турнире принимают участие 150 сильнейших боксёров из 19 стран мира: России, Кубы, Китая, Алжира, Казахстана, Узбекистана, Сербии, ЮАР и других. Призовой фонд соревнований внушительный. Победитель получит полмиллиона рублей, призеры по 20 и 100 тысяч рублей соответственно. Тренеры победителей также получат премию — 100 000 рублей.
Добавим, в мае Роман Богданов стал победителем Первенства России по боксу среди юниоров 2007–2008 года рождения. Он провёл 5 поединков и во всех одержал победу. Роман вошёл в основной состав сборной команды России и готовится к первенству Мира.