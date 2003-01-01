Карельский спортсмен Роман Богданов вышел в финал международного турнира по боксу

Третий поединок спортсмена из Карелии Романа Богданова завершился победой и выходом в финал.
Карельский боксер уверенно идет. Третий поединок — и вновь победа. Напомним, он принимает участие в турнире «Евразийский кубок «Даурия» среди юниоров 17–18 лет.
Сегодня в полуфинале турнира Роман встретился с боксером из Узбекистана Фариджоном Исмаиловым. Он одержал уверенную победу и вышел в финал соревнований.
Напомним, в турнире принимают участие 150 сильнейших боксёров из 19 стран мира: России, Кубы, Китая, Алжира, Казахстана, Узбекистана, Сербии, ЮАР и других. Призовой фонд соревнований внушительный. Победитель получит полмиллиона рублей, призеры по 200 и 100 тысяч рублей соответственно. Тренеры победителей также получат премию — 100 000 рублей.
Добавим, в мае Роман Богданов стал победителем Первенства России по боксу среди юниоров 2007–2008 года рождения. Он провёл 5 поединков и во всех одержал победу. Роман вошёл в основной состав сборной команды России и готовится к первенству Мира.