Карельский боксер вышел в финал чемпионата Европы по боксу

Константин Опольский одержал победу над спортсменом из Армении.

Карельский боксер Константин Опольский вышел в финал чемпионата Европы по боксу. Об этом сообщили в паблике «Спорт — норма жизни Карелия» 17 ноября.



Как рассказали в источнике, в эти дни в Будве (Черногория) проходит молодежный чемпионат Европы среди юниоров и юниорок 19-22 лет. В соревнованиях принимают участие 299 боксеров из 34 стран.



Среди участников — карельский боксер, мастер спорта России международного класса Константин Опольский, который выступает в весовой категории 60 кг.



Константин одержал победу над боксером из Армении и теперь поборется за победу в финале.