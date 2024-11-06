Карельский бренд очаровал жюри «Петербургских сезонов» своей коллекцией

Карельский бренд занял второе место на конкурсе «Петербургские сезоны».

На конкурсе дизайнеров одежды «Петербургские сезоны» коллекция «Волшебный лес» от карельского бренда «Золотая нить Поморья» покорила сердца жюри и зрителей. Как рассказали на странице бренда, дизайнерам удалось сплести в своих работах нежные поморские мотивы и яркий блеск вечерней моды. Одиннадцать нарядов, украшенных золотной вышивкой, создали на подиуме атмосферу волшебного леса.

Золотая нить Поморья поблагодарила своих поклонников и партнеров, в том числе Анну Телепнёву и ее Жемчужин, за неоценимую поддержку.