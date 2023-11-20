Карельский Дед Мороз обещает скидки в свой день рождения

Праздник назначен на 9 декабря.

Карельский Дед Мороз Талвиукко решил отпраздновать свой день рождения 9 декабря. В его вотчине в Чалне в этот день продет большой праздник с ностальгическими песнями от вокального объединения «Новые имена» и брейк-дансом в исполнении пятикратных чемпионов республик по брейкингу.(0+)

Попасть на праздник можно абсолютно бесплатно, но за стандартные программы вотчины придется заплатить. Сколько будут стоить катания на оленях и собаках со скидкой, знает проект «Жизнь и кошелек».