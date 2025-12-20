Карельский Дед Мороз принял участие в телешоу «Кто хочет стать миллионером?»

Зимний волшебник из Карелии попытал удачу в эфире Первого канала.

20 декабря в эфир Первого канала вышел праздничный выпуск популярного шоу «Кто хочет стать миллионером?», участие в котором приняли шестеро зимних волшебников из разных регионов России — уральский и вятский Деды Морозы, татарский Кыш Бабай, дагестанский Шаратель, саамский Мунь Каллса и карельский Паккайне.

Перед началом игры дарители, облачившись в национальные наряды, рассказали о традициях подготовки к Новому году в своих владениях и о том, какие желания загадывают дети в преддверии праздника.

— Дедушкой Морозом они [дети] меня не называют, они знают, что я Морозец — молодой, озорной, холостой, кстати. Не поверите, но во многих письмах они пишут: «Пусть у тебя, Паккайне, всё будет хорошо». Это очень радует, значит, дети у нас не только сидят в телефончиках, но и растут духовно, — поделился карельский волшебник.

Шоу разделилось на две части — Паккайне довелось отвечать на вопросы во втором туре вместе с «коллегами» с Урала и Кировской области. Гости программы выиграли 100 тысяч рублей.

— Удачи вам и здоровья! — пожелал Паккайне россиянам в конце передачи.