Карельский Дед Мороз вошёл в десятку самых популярных сказочных персонажей России

Олонецкий зимний волшебник Паккайне получил широкую известность за пределами республики.
Карельский зимний волшебник Паккайне занял десятую строчку в рейтинге самых популярных сказочных персонажей России, сообщили в пресс-службе аналитического агентства «Смыслография».
На первом месте традиционно расположился Дед Мороз (215,7 тысяч упоминаний в российском медиапространстве, то есть на 11% больше, чем год назад). За ним следует Снегурочка из Костромы (98,9 тысяч упоминаний и 9% роста по сравнению с 2024 годом). Третье место занял Морозко, который ежегодно фигурирует в анонсах праздничных спектаклей.
В уходящем году известность также обрели и национальные герои — татарский Кыш Бабай, якутский Чысхаан, удмуртский Тол Бабай и ямальский Ямал Ири.
— Федеральные новогодние символы — Дед Мороз и Снегурочка — безусловно задают тон зимнему волшебству, но динамику и разнообразие создают именно региональные герои. Их активность, проекты и медийные инфоповоды превращают зиму в национальный медиафестиваль, где каждый регион рассказывает свою историю — с традициями, юмором и волшебством. Новогодняя сказка в России живёт и развивается, делая каждый зимний сезон уникальным, — отметила генеральный директор агентства «Смыслография» Ольга Васильева.
