Карельский депутат хочет контролировать сборщиков ягод и грибов

Валентина Пивненко продвигает в Госдуме инициативу о регламентации сбора дикоросов.

Госдума России готовится рассмотреть во втором чтении ряд поправок в Лесной кодекс страны и закон о потребительской кооперации, которые касаются заготовки грибов, ягод, лекарственных трав и других недревесных лесных ресурсов.

К Карелии этот законопроект имеет самое прямое отношение – и не только потому, что значительная часть населения республики вынуждена выживать за счет почти первобытного собирательства, но и потому что одним из авторов документа является карельский депутат Валентина Пивненко.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, он разработан в "целях устранения пробелов правового регулирования заготовки и сбора гражданами лесных ресурсов".

В частности, документ предлагает дополнить Лесной кодекс РФ нормами, определяющими заготовленные лесные ресурсы как "лесную продукцию, полученную при использовании лесов". Кроме того, проект поправок также закрепляет понятие закупки у граждан собранных ими дикоросов и их последующей переработки.

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