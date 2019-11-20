Карельский депутат Леонид Лиминчук завел свой канал на YouTube (ВИДЕО)

Председатель парламентского Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, агропромышленной политике и энергетике Леонид Лиминчук завел свой канал на YouTube "Лиминчук online".

Об этом сообщила пресс-служба Законодательного Собрания республики в парламентском паблике.



Как пояснил народный избранник, это новая форма обратной связи, с помощью которой парламентарий предлагает гражданам обсуждать самые разные проблемы и возможные пути их решения.

А обсудить, наверняка, найдется что, тем более что в Заксобрании Леонид Лиминчук руководит комитетом, который занимается вопросами ЖКХ, энергетики и сельского хозяйства. И судя по опубликованной на сайте парламента повестке ближайшего комитета по ЖКХ, который состоится 22 ноября, заседание обещает быть жарким.