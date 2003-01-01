Карельский двоеборец вышел в финал Спартакиады учащихся России

Карельский спортсмен успешно выступил во втором этапе Кубка России по лыжному двоеборью среди мужчин.

В городе Чайковский (Пермский край) состоялся второй этап Кубка России по лыжному двоеборью среди мужчин. Спортсмен отделения лыжного двоеборья спортивной школы города Сортавала Артем Богданов показал высокий уровень подготовки.

Он занял третье место в протоколе прыжков.

В лыжной гонке Артем финишировал 14-м, что по сумме этапов позволило выполнить необходимые критерии отбора. Ранее, на первом этапе Кубка России в Нижнем Тагиле, Артём занял 13-е место, и по итогам двух этапов уверенно прошёл квалификацию в финал Спартакиады.

Финал пройдет с 23 февраля по 2 марта в Нижнем Тагиле (Свердловская область).