«Три богатыря и свет клином»: пример удачной ре-анимации былинного эпоса
27 декабря, 13:30 Статьи
Почему умные системы для дома не могут быть бесплатными?
25 декабря, 12:24 Статьи
«Не сидеть за столом круглые сутки»: петрозаводский врач рассказала, как пережить новогодние праздники без вреда для здоровья
24 декабря, 22:00 Статьи
Местами до -16°С: прогноз погоды на 29 декабря

17:02

Известный шоумен выступит 29 декабря с последним словом по делу об убийстве своей знакомой

16:31

Карельский двоеборец вышел в финал Спартакиады учащихся России

16:01

Истощенного львенка со сломанными лапами забрали у жителя «Москва-Сити»

15:16

Доктор биологических наук Александр Крышень удостоен Золотой медали РАН имени В.Н. Сукачёва

14:44

Умерла французская актриса Брижит Бардо

14:02

Сотрудники Республиканской больницы им. В.А.Баранова вернули к жизни будущего коллегу

13:32

Названа стоимость проката коньков на площади Кирова

13:02

«Большое горе»: о погибшем электромонтере Сергее Воронове скорбят в Питкяранте

12:14

Пожарные выезжали на ДТП в Кеми

11:32

До 120 «падающих звезд» в час: мощный звездопад ожидается в начале Нового года

11:01

На Фонтанах обустроили семейную зону с костровой чашей

10:31

Карельский опыт строительства ФАПов применяют в Ленобласти

10:01

Раздельный сбор отходов в Петрозаводске работает по новой схеме

09:31

В России с 1 января появятся новые дорожные знаки

09:01

В Петрозаводске открылась первая лаборатория спортивной диагностики и спортивно-научный центр

08:40

В селе Деревянное горела хозяйственная постройка

08:20

Опубликовано полное новогоднее расписание троллейбусов

08:00

Мраморный лёд встретился жителю Карелии

00:10

В России разработан препарат для лечения болезни Паркинсона

23:01

Снег, метель и гололедица ожидают Карелию в воскресенье

22:32

Ученые доказали, что изучение нескольких языков замедляет старение мозга

22:01

Уроженец Петрозаводска, тренер по акробатике, погиб в ходе СВО

21:01

Эксперты рассказали, какие бюджетные подержанные автомобили пользуются наибольшим спросом в 2025 году

20:01

Учёные впервые полностью победили деменцию

19:01

Автоматическое продление водительских прав в России прекратится с 1 января 2026 года

18:01

В пожаре в жилом доме в Карелии погибла женщина

17:20

Появились подробности и фото смертельного ДТП в Сегежском районе Карелии

16:40

В Карелии на трансформаторной подстанции погиб электромонтёр

16:10

В отечественный прокат вышел мультипликационный фильм «Три богатыря и свет клином»

15:20

На трассе в Карелии произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля

15:05

«Я как Путин — по всей Москве с мигалками мчал»: пострадавший от укуса клеща Сева вернулся в Петрозаводск

14:20

Два автомобиля столкнулись на перекрёстке в центре Петрозаводска

13:20

В Петрозаводске 16-летняя школьница погибла, попав под электричку

12:20

Эксперты выяснили, какие новогодние вакансии пользуются спросом в Карелии

11:20

В России мошенники используют тему гонконгского гриппа для кражи данных и денег через «Госуслуги»

10:20

В России в 2025 году введено в эксплуатацию 15 тысяч километров дорог

09:20

Заслуженный отдых: кто может досрочно выйти на пенсию в 2026 году

08:21

Сегодня в Карелии объявлен желтый уровень погодной опасности

07:23

В Карелии утвержден график выплат пенсий и пособий на январь 2026 года

06:46

Жительнице Петрозаводска вернут украденные мошенниками 90 тысяч рублей

00:12
Карельский двоеборец вышел в финал Спартакиады учащихся России
Сегодня 16:01 Спорт
Карельский спортсмен успешно выступил во втором этапе Кубка России по лыжному двоеборью среди мужчин.

фото: © МБУ ДО Спортивная школа Олимпийского резерва СМО / VK

 

В городе Чайковский (Пермский край) состоялся второй этап Кубка России по лыжному двоеборью среди мужчин. Спортсмен отделения лыжного двоеборья спортивной школы города Сортавала Артем Богданов показал высокий уровень подготовки.

Он занял третье место в протоколе прыжков.

В лыжной гонке Артем финишировал 14-м, что по сумме этапов позволило выполнить необходимые критерии отбора. Ранее, на первом этапе Кубка России в Нижнем Тагиле, Артём занял 13-е место, и по итогам двух этапов уверенно прошёл квалификацию в финал Спартакиады.

Финал пройдет с 23 февраля по 2 марта в Нижнем Тагиле (Свердловская область).

