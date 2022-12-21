Карельский экологический оператор назвал организации, которым не придется платить за вывоз мусора

Карельский экологический оператор и представители Группы ЭкоЛайн обсудили с руководителями некоммерческих организаций варианты сотрудничества и ситуацию с начислением платы за вывоз отходов.

Ранее сообщалось, что компания «Карельский экологический оператор», отвечающая за вывоз мусора в Карелии, разослала всем юридическим лицам — от ИП до НКО и коммерческих организаций договоры, где заранее указывается задолженность за вывоз мусора. Деньги предполагалось брать со всех организаций, даже с тех, которые мусор не производят. Общественники попросили объяснить, почему они должны платить за то, чего не производят.

Как сообщил «Столице на Онего» руководитель детской общественной организации «Спортивно-экологический клуб «Пилигрим» Илья Тимин, руководство КЭО организовало встречу с общественниками, где он сам, а также Денис Рогаткин из «Союза детских и молодежных общественных объединений Карелии» (СДМ) и Ольга Осипова из Карельской региональной общественной организации ивалидов-опорников «Петросино» поделились спецификой своей работы, рассказали о реализуемых проектах.

Вся собранная информация стала основой для принятия решения об изменении подхода к расчету платежей для ряда НКО. Так, плата за вывоз отходов не будет начисляться некоммерческим организациям, реализующим исключительно социальную деятельность, которые не предполагают получение постоянного дохода (к примеру, в виде взносов) и располагающимся в бюджетных учреждениях образования, культуры и досуга, так как у таких организаций уже заключен договор на вывоз отходов с региональным оператором.

Еще одной категорией НКО, освобожденной от оплаты услуг по вывозу отходов, стали организации, не имеющие своего помещения и реализующие локальные грантовые социальные проекты и мероприятия на базе учреждений и площадок, у которых есть действующий договор с региональным оператором на вывоз твердых коммунальных отходов.

НКО, присутствующие на встрече с региональным оператором, уже направили необходимый перечень документов, в связи с чем начисления за вывоз отходов для этих организаций будут сняты.

По информации Карельского экологического оператора, для корректировки начислений руководителям НКО необходимо обратиться в ООО «КЭО» по адресу электронной почты info@rotko10.ru. с пометкой «Социальные НКО» и со следующим пакетом документов:

- описание реализуемых социальных проектов;

- письмо от организации/учреждения на базе которой располагается НКО, с реквизитами договора на услугу «Обращение с ТКО» с региональным оператором ООО «КЭО» или договор между НКО и учреждением, предоставляющим ей помещение в пользование, в котором обозначено, что расходы за вывоз отходов несёт оно.

Для решения вопроса оплаты услуг за вывоз отходов НКО и индивидуальным предпринимателям, чьи организации зарегистрированы в жилых помещениях, региональный оператор обратился в федеральное Министерство природных ресурсов и экологии с целью получения разъяснений о порядке начисления платы за вывоз ТКО. На период ожидания ответа начисления таким организациям приостановлены.