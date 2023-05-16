«Карельский экологический оператор» установит 70 бункеров под крупногабаритные отходы

Тем самым «КЭО» окажет содействие муниципалитетам и управляющим компаниям в решении вопроса содержания контейнерных площадок.

«Карельский экологический оператор» приступил к установке бункеров-накопителей и бункеров-лодочек рядом с контейнерными площадками в Петрозаводске и районах республики. Новые ёмкости предназначены специально для сбора крупногабаритных отходов, которые должны собираться и утилизироваться отдельно от бытового мусора.

Как сообщил генеральный директор «Карельского экологического оператора» Владимир Иванов, всего в Карелии будет установлено 60 бункеров-лодочек объёмом восемь кубометров и 10 бункеров-накопителей объёмом 20 кубометров. Первые 12 таких ёмкостей уже доставлены в Петрозаводск и Кондопогу – ещё 12 бункеров привезут в республику в ближайшие дни. Места установки в Петрозаводске «КЭО» определяет совместно с администрацией города.

– Мы выявили контейнерные площадки, где происходит перенакопление крупногабаритных отходов, включая строительные отходы, отходы после субботников и шины, и обсудили с администрацией места установки бункеров. Шесть ёмкостей уже установили, – рассказал Владимир Иванов.

Устанавливать ёмкости должны балансосодержатели контейнерных площадок – то есть либо городская администрация, либо управляющие компании. Тем не менее «КЭО» оказывает им содействие, устанавливая бункеры на самых быстро наполняемых площадках.

Вывоз строительных отходов и порубочных остатков не относится к полномочиям регионального оператора. В тариф транспортировка таких видов отходов не включена.

– Объём строительных отходов и других видов, не относящихся к ТКО, на контейнерных площадках составляют до 50% от общего объёма мусора, – поясняет руководитель. – С начала года мы вывезли на полигон 253 ломовоза со строительными отходами, спилом и сметом с контейнерных площадок в Петрозаводске. Это создает дополнительные сложности в логистике, потому что спецтехника заполняется значительно быстрее, вынуждена чаще разгружаться на полигоне, отсюда и возникают отклонения с вывозом.

В целях нормализации ситуации региональный оператор привлек дополнительную технику. Для вывоза крупногабаритных отходов «КЭО» организует работу в две смены. Ежедневно в Петрозаводске работают шесть ломовозов, три грузовых ГАЗона, два бункеровоза и мультилифт.

На новые бункеры наклеиваются специальные информационные таблички. Они информируют горожан и предприятия о том, для каких видов отходов предназначена ёмкость и для каких не предназначена, а также о предусмотренной за нарушение закона ответственности.

Заказывать вывоз строительных отходов по закону следует у регионального оператору или организации, имеющей соответствующую лицензию. Сделать это можно по телефону горячей линии: 8 (8142)79 82 86 или электронной почте: stroy@rotko10.ru.