09:14, 16 Марта 2018
Карельский филиал Россельхозбанка ликвидируется, но останутся операционные офисы
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Россельхозбанк объявил о преобразовании Карельского регионального филиала и его внутренних структурных подразделений.
С 11 мая они будут работать в статусе операционных офисов Санкт-Петербургского регионального филиала Россельхозбанка.
В официальном сообщении банка сказано, что реорганизация проводится "в целях повышения качества банковских услуг".
Как теперь будут обслуживаться клиенты, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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