Карельский филиал Россельхозбанка ликвидируется, но останутся операционные офисы

Россельхозбанк объявил о преобразовании Карельского регионального филиала и его внутренних структурных подразделений.

С 11 мая они будут работать в статусе операционных офисов Санкт-Петербургского регионального филиала Россельхозбанка.

В официальном сообщении банка сказано, что реорганизация проводится "в целях повышения качества банковских услуг".

Как теперь будут обслуживаться клиенты, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".