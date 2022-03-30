Карельский филиал «Россети Северо-Запад» подготовился к весеннему половодью

В период паводка находящиеся в зоне повышенного риска энергообъекты филиала осматриваются еженедельно.

Минувшая зима жителям ряда регионов запомнится продолжительными снегопадами и рекордными сугробами. В европейской части России запасы воды в снежном покрове существенно превышают норму: например, в бассейнах Верхней Волги — до 78%, Дона и его притоков — до 88%. При этом в ряде регионов страны уже началось вскрытие рек ото льда.

Группой «Россети» реализован комплекс мер для надежной работы во время паводка:

• Обеспечено взаимодействие с Росгидрометом, МЧС России, местными органами власти.

• Проверено состояние переходов воздушных линий электропередачи через реки, противооползневых, противообвальных, берегоукрепительных и противоселевых сооружений.

• Проведена ревизия плавсредств, стационарных и передвижных насосов.

• Определен перечень объектов, попадающих в потенциальную зону подтопления, и разработаны схемы их резервного электроснабжения.

• Все компании Группы обеспечены спецтехникой, необходимыми запасами оборудования и материалов для возведения временных насыпей и дамб при угрозе затопления (песок, гравий, скальник и т. п.).

«Россети» внимательно следят за развитием ситуации с паводком на всей территории присутствия Группы. Особое внимание — регионам, где ожидаются максимальные уровни половодья. В Республике Карелия на особом контроле у энергетиков 67 электросетевых объектов.