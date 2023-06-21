Карельский филиал «Россети Северо-Запад» проверил надежность электроснабжения села Заозерья

Если дерево «звенит» — значит, всё отлично.

Опоры линий электропередачи — со специальной пропиткой против воды. Но при высокой влажности, как в Карелии, даже они могут начать «портиться». Поэтому энергетики регулярно их обследуют - простукивают.

Если есть сомнения, дополнительно проверяют специальным прибором, который точно подскажет, нужно ли менять опору.

ЛЭП в селе Заозерье в порядке, надежность электроснабжения под контролем.

Показывает электромонтер Карельского филиала Игорь Афонин.