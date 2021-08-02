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Карельский филиал вручил трудовую путёвку студотряду ПетрГУ

Новости. Общество
09:50, 03 Августа 2021
фото: © «Россети Северо-Запад»

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Трудовая путёвка «Россети Северо-Запад» — это начало большого пути в будущую профессию.

В Карельском филиале состоялось открытие трудовой смены студенческого отряда «Энергетик Карелии». «Надеюсь, вы не просто найдете своё призвание в профессии, пусть наше предприятие станет для вас родным. Вы молодые, красивые, бодрые, желаю вам счастливого пути по дороге энергетики», — обратился к ребятам директор филиала Константин Михайлов.

Целый месяц энергоотряд из 10 студентов будет осваивать практические знания в реальных условиях производственного процесса, соблюдать правила энергобезопасности и изучать специфику предприятия.

Совет молодым бойцам дали Игорь Хохлов и Антон Донченко, командиры студотряда 2018 и 2019 годов, а ныне сотрудники Карельского филиала: «Постарайтесь вникнуть, понять, изучить всё до малейших деталей, потому что такой опыт — база для вашего будущего».

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