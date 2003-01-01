Карельский филолог удостоен престижной премии за исследование монастырей Русского Севера

Сотрудник республиканского центра РАН получил почётную награду за изучение церковной традиции Каргополья.

Ведущий научный сотрудник Института русской литературы и Карельского научного центра РАН Александр Пигин стал лауреатом Макариевской премии 2025 года в номинации «История Москвы и историческое краеведение», сообщили в Международном центре изучения Достоевского.

Почётную награду доктор филологических наук получил за труд «Сказания XVII–XVIII веков Каргопольской земли. Святые и святыни Челмогорской, Хергозерской, Кенской и Лебяжьей обителей», посвящённый исследованию монастырей Русского Севера и почитаемых там православных святых.

— Макариевская премия — престижная награда в сфере гуманитарных наук, учрежденная в память митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова). Ее присуждали с 1884 по 1917 год. С 1997 года награждение проводится ежегодно. Среди лауреатов премии 2025 года историки, географы, теологи, философы — и только один филолог, — отметили в посте МЦИД.