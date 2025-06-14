Карельский фотограф показал «висячие» озера Заонежья

Фотограф Алексей Фрилунд показал настоящее чудо природы, которые расположено в труднодоступном месте в Онежском озере.

Систему из трех узких озер, которые граничат с Уницкой губой Онежского озера в Медвежьегорском районе, называют «висячими», потому что они расположены каскадом, как ступени на разной высоте, и словно нависают на Онего. Именно их и показал фотограф.

Первое озеро — Нижнее Мижозеро — находится в 80 метрах от Онежского озера, с перепадом уровня не менее 8 метров. Второе озеро — Тютьозеро — вытянуто параллельно берегу Уницкой губы. Перешеек между озёрами в самом узком месте не превышает 10 метров, а перепад уровня составляет 2 метра. Третье озеро — Мижозеро — доступно через каменную гряду высотой 15-20 метров и шириной около километра.

Происхождение «висячих» озёр — вулканическое продолжение разлома Велемоны, образовавшегося в результате древнего землетрясения 4 тысячи лет назад.

— Тем, кто доберется, рекомендую, подняться на северную береговую стенку Тютьозера, которая возвышается на 30 метров над водой. С этой точки открывается панорамный вид на все три озера и Онежское озеро. Правда, будьте готовы к непростым передвижениями по пересеченной местности, — прокомментировал автор.

С разрешения Алексея «Столица на Онего» публикует эти уникальные (архивные) снимки. Также специально для наших читателей фотограф поделился панорамными снимками 360 градусов. Смотрите и наслаждайтесь!