Карельский фотограф рассказал, какая из его фотографий вышла в финал международного конкурса

Илья Тимин пояснил, какое природное явление удалось ему поймать и когда был сделан снимок.

Карельский фотограф Илья Тимин участвует в Международном творческом конкурсе «Золотая Черепаха». В этом году было прислано 14 914 работ от 3 576 авторов из 98 стран.

Как рассказал «Столице на онего» Илья Тимин, до четверть финала добрались две фотографии. Первое фото — это «Карельская камея».

«Задумка этой фотографии очень и очень старая. При реализации была сложность — поймать свет и тени так, чтобы они были строго перпендикулярны форме заданной белым фоном безымянной ламбушки. Тут несколько сложных моментов — попасть в это место в нужное время и в правильную погоду. При этом, конечно, никаких гарантий природа не дает — заранее не узнать как это будет выглядеть. Заранее не понять — насколько высокие или низкие деревья по берегам, какую тень они создадут», — делится Илья Тимин.

Сам фотограф говорит, что красивых микроозер в Карелии в достатке и любые творческие задумки можно реализовать если не здесь, то в другом месте. Достаточно сделать первый шаг — покинуть зону комфорта и отправиться в новый путь.

Вторая фотография, которая вышла в финал, — «The Invisible Compass of Nature. Невидимый циркуль природы.»

«Карельские реки протекают по равнинам, однако есть места, где река упирается в скалу и там русло заужается. Перед узким местом формируется улово, где образуется обратное и циркульное течение воды. В момент ледостава, когда погодные и природные условия совпадают, можно встретить удивительный феномен — ледяные круги идеально правильной формы. Эти круги формирует циркуляционное течение воды в улове (широком месте с обратным течением) — маленькая льдинка плавает по кругу и постепенно вращаясь приобретает форму круга. Постепенно намерзает новый лед круглая льдинка растет в размерах. Это происходит пока не ударят более сильные морозы или круглая льдинка не вырастет от берега до берега, после чего ее вращение остановится и постепенно она превратиться в обычную льдину», — рассказал об явлении Илья Тимин.

Как рассказал Илья Тимин, по первому льду они ехали на рыбалку в Медвежьегорский район Карелии, где по информации уже появился лед на озерах. По пути внимательно осматривали берега рек и ручьев, так как подобные природные явления ранее наблюдались в этих и других районах Карелии. На реке Кумса попали ровно в тот момент, когда льдина перестала вращаться, так как мороз окреп и начал активно сковывать воду, но еще не приросла к основному льду или берегу.

Именно этот кадр претендует на победу в конкурсе. Всего в финал вышли 146 фотографов.

Международный Фестиваль «Золотая черепаха» — это крупнейший международный эколого-просветительский проект, собирающий лучшие работы разных жанров (в том числе, фото, дизайн, живопись) о красоте и гармонии дикой природы. За 10 лет существования «Золотой Черепахи» международная выставка профессиональной фотографии эволюционировала в первый в мире интерактивный Фестиваль дикой природы. Его философия направлена на сохранение природы через искусство. Творческие работы участников позволяют зрителям по-новому увидеть красоту природы и задуматься о ее сохранении.